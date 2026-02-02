Кабинет министров предлагает обязать граждан при открытии счёта в банке подтверждать место проживания не по документам, а в реальности, требуя предоставить договор аренды или квитанции за коммунальные услуги.

Как сообщает в своем телеграм-канале народный депутат Максим Бужанский, такая норма заложена в правительственный законопроект №14327 о создании реестра банковских счетов и ячеек, который сегодня рассмотрит комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Например, при открытии счёта кроме паспорта и кода банк будет требовать подтвердить место фактического проживания путём предоставления договора аренды или счетов за коммунальные услуги. Обязательным станет предоставление документов об источниках доходов, налоговой декларации, трудового договора, выписки со счетов... Кроме того, вводятся драконовские штрафы за любые нарушения", - сообщил Бужанский детали проекта закона.

Нардеп добавил, что такого законопроекта не требуют ни международные партнёры, ни организации вроде МВФ, при этом он "преподносится как шаг навстречу бизнесу", поскольку "международные платежи будут идти чуть быстрее, и поэтому нужен прям отчаянно реестр счетов тех, кто за пределы своего села не выезжал отродясь".

По словам Бужанского, при принятии документа простые граждане получат условия гораздо хуже, чем PEP (Politically Exposed Person) - категории лиц, которые рассматриваются государством как представляющие повышенный риск потенциального участия во взяточничестве и коррупции (депутаты, министры и т.д.). Он уверен, что Рада в итоге этот законопроект не примет.

На днях мы сообщали, что в Украине в и без того тяжёлых для бизнеса условиях собираются ещё и резко повысить налоги.

А глава МВФ призвала власти Украины отменить субсидии на отопление.