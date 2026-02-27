В Украине могут повысить ставку НДС. Это предусматривает новая программа финансирования EFF.

О ней говорится в меморандуме Международного валютного фонда (МВФ).

"Власть по-прежнему готова повысить налоги, если это будет необходимо, и рассматривает повышение основной ставки НДС как наиболее эффективный вариант при столь непредсказуемой ситуации", - говорится в документе.

При этом Верховной Раде до марта необходимо будет принять пакет мер налоговой политики на 2026-27 годы, который будет включать:

налогообложение доходов от цифровых платформ (так называемый "налог на OLX");

налогообложение международных посылок;

с 1 января 2027 года отменяется освобождение от НДС для ФЛП, чей оборот превышает общий порог регистрации плательщика НДС. Рассматривается возможность постепенного повышения порога, однако органы власти обязались удерживать его ниже 4 млн гривен.

Напомним, что власти Украины уже пообещали МВФ повысить некоторые налоги, их призывают также повысить тарифы на коммуналку.

И в итоге 70% полученных средств придется отдать по старым долгам.

О том, как в Украине планируют резко повысить налоги, мы рассказывали в отдельном материале.