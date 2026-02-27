В Украине могут повысить ставку НДС - МВФ
В Украине могут повысить ставку НДС. Это предусматривает новая программа финансирования EFF.
О ней говорится в меморандуме Международного валютного фонда (МВФ).
"Власть по-прежнему готова повысить налоги, если это будет необходимо, и рассматривает повышение основной ставки НДС как наиболее эффективный вариант при столь непредсказуемой ситуации", - говорится в документе.
При этом Верховной Раде до марта необходимо будет принять пакет мер налоговой политики на 2026-27 годы, который будет включать:
- налогообложение доходов от цифровых платформ (так называемый "налог на OLX");
- налогообложение международных посылок;
- с 1 января 2027 года отменяется освобождение от НДС для ФЛП, чей оборот превышает общий порог регистрации плательщика НДС. Рассматривается возможность постепенного повышения порога, однако органы власти обязались удерживать его ниже 4 млн гривен.
Напомним, что власти Украины уже пообещали МВФ повысить некоторые налоги, их призывают также повысить тарифы на коммуналку.
И в итоге 70% полученных средств придется отдать по старым долгам.
