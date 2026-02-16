Большинство украинцев (82%) не поддерживают инициативу введения НДС на международные посылки.

Об этом свидетельствуют результаты результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" (Rating Group) в начале февраля 2025 года.

При этом почти треть опрошенных (29%) сообщили, что за последний год получали международные посылки.

В большинстве случаев (68%) стоимость посылки составляла до 50 евро, и это самый частый вариант как среди более состоятельных граждан, так и граждан с меньшим уровнем обеспеченности.

Среди тех, кто получал товары из-за границы, почти треть (29%) заказывала товары, которые были важны для преодоления последствий энергетического кризиса.

В целом самыми популярными товарами, которые получали через международную почту, являются одежда и обувь (45%), а также пауэрбанки, аккумуляторы, зарядные устройства (26%).

Стоит отметить, 89% опрошенных заявили, что не использовали международные посылки для работы или предпринимательской деятельности.

4% проголосовали - "полностью поддерживаю";

7% - "скорее поддерживаю";

25% - "скорее не поддерживаю";

57% - "совсем не поддерживаю";

7% - "затрудняюсь ответить".

Напомним, в качестве условия нового кредита Украине Международный валютный фонд (МВФ) потребовал ужесточения сбора налогов.

О том, как в Украине собираются резко повысить налоги мы писали в отдельном материале.