С 2027 года физических лиц-предприниматели (ФЛП) могут обязать платить налог на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с требованием МВФ.

Об этом говорится в опубликованном Министерством финансов соответствующем законопроекте.

Документ обязывает ФЛП третьей группы платить 20% НДС, если доход за последние 12 месяцев превышает миллион гривен. При этом ставка единого налога для них будет снижена с 5% до 3%.

Минфин сообщил, что новые правила планируют ввести с 1 января 2027 года, отметив, что есть время для обсуждения условий.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что это позволит привлечь в сводный бюджет 40,1 млрд гривен в 2027 году, которые направят на армию и силовиков. Новые правила не будут касаться е-резидентов — иностранных граждан, зарегистрировавших ФЛП в Украине.

Для упрощения администрирования НДС планируется доработка электронного кабинета налогоплательщиков.

Минфин объясняет введение НДС для ФЛП выравниванием условий для бизнеса с одинаковыми оборотами, ограничением агрессивной оптимизации, дробления бизнеса, "серого" импорта и контрабанды.

"Сейчас крупные игроки часто используют упрощенную систему для дробления бизнеса, получая конкурентное преимущество над теми, кто честно платит НДС", - пояснили в министерстве.

Нардеп Ярослав Железняк из партии "Голос" ожидает, что до 15 января 2026 года правительство внесет законопроект в Верховную Раду в рамках требований МВФ и будет добиваться его принятия до конца марта.

