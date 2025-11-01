Национальный банк Украины предлагает пополнять бюджет и сокращать импорт товаров за счет введения налога на посылки.

Такие рекомендации появились в октябрьском инфляционном отчете НБУ.

Нацбанк указывает на рекордный дефицит платежного баланса, достигшего 24,9$ млрд. Образован он, в основном, импортными расходами на оборону и восстановление Украины. Но их сокращать, как заявляет Нацбанк, нельзя.

В этой связи он рекомендует обложить налогом "неприоритетный импорт" - посылки стоимостью до 150 евро, электромобили и предметы роскоши.

"Среди возможных опций могут быть снижение неприоритетных расходов, а также введение налогообложения некритических в военное время направлений без значительных негативных последствий для экономики. В частности, стоит сконцентрироваться на целевых мерах ограничения импорта: налогах на посылки стоимостью до 150 евро и другой неприоритетный импорт – электромобили, предметы роскоши и т.д.", – говорится в отчете.

Напомним, о том, что в Украине хотят облагать налогами все посылки, стало известно еще в начале года.

Ранее мы писали, что комитет Рады одобрил норму о необлагаемой налогом льготной сумме при торговле через цифровые платформы.