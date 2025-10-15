В законопроекте об обложении налогами торговли через интернет-маркеты и аукционы будет норма о льготной сумме до 2000 евро в год, которая налогом облагаться не будет.

Такое решение принял финансовый комитет Верховной Рады, сообщил его председатель Даниил Гетманцев.

Также он сообщил, что ограничений по количеству продаж не будет – ограничивается только сумма.

Напомним, власти со второй попытки хотят заставить украинцев платить налог "на старые туфли" с продажи вещей и услуг, включая, в частности, аренду квартир, паркомест, автомобилей, ремонты, клининг и пр., через цифровые платформы типа Rozetka, OLX, Prom и др.

Законопроект на эту тему еще весной утвердил и передал в Верховную Раду Кабинет министров Дениса Шмыгаля. Но после отставки правительства все его не принятые на тот момент проекты обнулились: такая норма прописана в статье 5 закона о регламенте парламента.

