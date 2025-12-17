Народный депутат из фракции "Голоса" и секретарь парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Роман Костенко предложил ввести налог с доходов граждан, который пойдет на депозиты военным.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

По словам Костенко, поскольку воюет меньшая часть общества, остальные могли бы платить военным 2-3% с дохода.

"Мы откроем всем солдатам депозит, который они смогут использовать после войны. Будем давать им двадцатку, а тридцатка будут капать им на депозит. И они после войны смогут использовать их для погашения кредитов, обучения детей, на покупку автомобиля. И солдат будет понимать, что сейчас средств нет, а тогда они появятся. Пускай выйдет президент и скажет: у нас в стране 40 миллионов в целом, кто-то за границей, кто-то здесь; воюет у нас один миллион. Так давайте создадим такие условия, чтобы после войны для этих 40 миллионов как дань уважения или обязанность создали налог 2-3%. Будут выплачивать этим людям, которые воевали. Если из 40 воюет один, то мы можем сделать так, чтобы этот долг отдавался. А сейчас человек, который воюет, знает, что у него копятся деньги, их не забирают. Я считал это шикарным решением", - сказал Костенко.

Напомним, с 1 января 2025 года военный сбор подняли с 1,5% до 5%.

Ранее Костенко заявлял, что при согласовании мирного плана с американцами Украина должна "максимально тянуть время".