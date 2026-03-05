Экс-представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог считает, что американцам нужно захватить иранский остров Харк.

Соответствующее заявление прозвучало в интервью американскому информационному телеканалу Fox News.

"Я бы надеялся, что они действительно пойдут и возьмут остров Харк. Остров Харг находится в северной части Персидского залива, это остров у побережья, примерно в 18 милях от него, и если вывести этот остров из строя, это затронет 89% нефтяного экспорта, которым располагает Иран. По сути, вы экономически перекрываете им кислород. Они не смогут поддерживать Китай, не смогут так же поддерживать Россию, и рано или поздно другая сторона (Тегеран - ред.) поймёт, что всё это – очень плохая история", – заявил Келлог.

Остров Харк – главный экспортный нефтяной терминал Ирана. Через него проходит 85-90% морского экспорта иранских углеводородов, там же находятся огромные резервуары хранения нефти, система подводных трубопроводов с материка и несколько причалов для супертанкеров. Нефть с Харга уходит в основном в Китай, Индию и другие азиатские страны.

Ранее Трамп призвал курдов выбрать сторону в конфликте с Ираном.

Накануне Тегеран пригрозил атаками на израильские посольства по всему миру.