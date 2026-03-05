Азербайджан не присоединится к войне США и Израиля против Ирана из-за сегодняшней атаки дронов, упавших в Нахичевани.

Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.

По его словам, Иран обстрелял территорию Нахичеванской автономной республики с помощью беспилотных летательных аппаратов, при этом целями стали гражданские объекты. Баку расценивает случившееся как теракт и требует извинений.

"Азербайджанское государство решительно осуждает этот грязный террористический акт. Совершившие его должны быть немедленно привлечены к ответственности. Иранская сторона должна дать разъяснения Азербайджану, принести извинения, а лица, совершившие этот террористический акт, должны быть привлечены к уголовной ответственности", - заявил Алиев.

При этом он подчеркнул, что в Баку "не заинтересованы в проведении каких-либо операций против соседних стран", и его "политика этого не допускает".

Между тем атаку прокомментировал и Иран, обвинив в ней Израиль. Как передает агентство Tasnim, по мнению Тегерана, израильтяне провели операцию под ложным флагом, отправив беспилотники на Азербайджан.

Иран заявляет, что не запускал дроны в сторону Азербайджана и что он "уважает суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних государств".

"Согласно проведенному расследованию, эта операция была осуществлена израильским режимом с целью обвинить Исламскую Республику Иран", - резюмировали в Тегеране.

Однако Министерство обороны Азербайджана назвало это заявление неприемлемым. Баку продолжает настаивать, что беспилотники были направлены из Ирана.

"Ждем от Вооруженных сил Ирана, что они прекратят отрицать, принесут извинения за произошедший инцидент и накажут виновных", - говорится в заявлении азербайджанского Минобороны.

О том, почему Азербайджан вряд ли объявит войну Ирану после инцидента с дронами, мы рассказывали в отдельном материале.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке мы следим в обновляемом онлайне.

Ранее мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.