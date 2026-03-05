Иран пообещал атаковать израильские посольства по всему миру, если Израиль нападет на его посольство в Бейруте.

Об этом заявил представитель иранской армии Аболфазл Шекарчи, передаёт государственное информагентствао IRNA.

Заявление стало реакцией на слова представителя израильской армии Авихая Адраи, который вчера на арабском языке предупредил находящихся в Ливане "представителей иранского террористического режима" о необходимости покинуть страну в течение 24 часов. В противном случае они "станут мишенью" Израиля.

Шекарчи охарактеризовал возможную атаку Израиля на иранское посольство в Ливане как "преступление" и обвинил страну в том, что она не знает границ в своих военных действиях.

"Если Израиль атакует иранское посольство в Бейруте, израильские посольства по всему миру будут считаться законными целями. Иран располагает очень большими возможностями, но пока что воздерживается из международных соображений и соображений расчёта", - пригрозил Шекарчи.

Отметим, что иранские баллистические ракеты могут долететь до Европы, в том числе до Украины.

Между тем сегодня два дрона, запущенные с территории Ирана, упали на территории Азербайджана. Один взорвался в международном аэропорту Нахичевань, второй - вблизи школы в селе Шурабад возле той же Нахичевани.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке мы следим в обновляемом онлайне.

Ранее мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.