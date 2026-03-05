Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опубликовал заявление с опровержением сообщения о запуске ракеты в сторону Турции. Ведомство назвало Турцию дружественной Тегерану страной.

Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

"Вооруженные силы Ирана уважают суверенитет соседней и дружественной Турции и отрицают любой запуск ракеты в сторону этой страны", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера турецкое министерство обороны заявило, что на подлете к Турции с юга в Средиземном море силы НАТО сбили иранскую баллистическую ракету. Ракета-перехватчик упала в районе города Дёртйол. После этого иранского посла вызвали в МИД Турции, в администрации Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовали заявление о готовности защищать небо над Турцией "без колебаний", а пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт от лица альянса осудила атаку.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке мы следим в обновляемом онлайне.

Ранее мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.