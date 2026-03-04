Кадры удара по иранскому военному кораблю класса "Сулеймани".

Их опубликовало Центральное командование США на своей странице в Х.

По предоставленной информации, удар был нанесен вчера вечером (вероятно, по американскому времени – то есть ночью по киевскому).

Заявляется, что в результате попадания корабль уничтожен.

Об этом ударе сообщил и военный министр США Пит Хегсет. Он добавил, что выстрел был произведен в Персидском заливе.

Белый дом также опубликовал кадры горящего иранского военного судна после поражения из американской субмарины.

Кадры показывают взрыв и пожар на пораженном иранском фрегате IRIS Dena, который виден в экране средств наблюдения.

Отметим, что сегодня американская подлодка также потопила иранский корабль у берегов Шри-Ланки.

До этого заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде заявлял, что в Ормузском проливе были поражены более десяти нефтяных танкеров после предупреждений о запрете судоходства.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп пообещал дать военное сопровождение танкерам через Ормузский пролив.

Как мы уже писали, если США будут предоставлять военные корабли для конвоя танкеров, это сильно увеличит риск их поражения иранскими ракетами. Сейчас все военные корабли США выведены из Персидского залива на удаление от Ирана, чтобы минимизировать риск результативных ударов.

Если же американские военные корабли войдут в Ормузский пролив, этот риск кратно возрастет.