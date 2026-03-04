Курдское издание Rudaw опровергает информацию американских и израильских журналистов о наступлении курдов на Иран. Заявляется, что высокопоставленный чиновник Иракского Курдистана опроверг эти публикации.

"Демократическая партия Курдистана опровергла информацию о наземном наступлении на Иран. Источник из иранской курдской группировки "Комала" также опровергает сообщения о том, что она начала наземное наступление на запад Ирана", - сообщает Rudaw.

"Границы провинции Илам до сих пор полностью безопасны, и сообщения американских медиа о проникновении тысяч боевиков курдских группировок в Иран через иракские границы не соответствуют действительности. Мы заверяем народ дорогой провинции Илам (на ирако-иранской границе), что полная безопасность царит на всей протяженности границы провинции", - также сообщило иранское информационное агентство Tasnim.

Ранее о наступлении курдских сил в Ираке сообщили в израильском издании i24News со ссылкой на источник: якобы тысячи курдских бойцов начали занимать боевые позиции на территории Ирана еще в понедельник.