В Иране отрицают информацию о том, что он запрашивал у Соединенных Штатов переговоры после первых ударов.

Об этом высказались источники иранского агентства Tasnim, близкого к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Они опровергли информацию американской газеты The New York Times, что после атаки Израиля и США на Иран в Тегеране были готовы обсуждать прекращение огня и передали сигнал американской стороне через посредников.

Сообщалось, что сотрудники Министерства разведки Ирана на следующий день после начала атак обратились к ЦРУ с предложением обсудить условия прекращения конфликта.

В NYT отмечали, что представители Белого дома и Ирана никак не прокомментировали эту информацию, а ЦРУ отказалось от комментариев.

"Статья в The New York Times - полная ложь и ведение психологической войны", - заявил иранский чиновник, который говорит, что Тегеран "продолжит без колебаний" отвечать на удары ВС Израиля и США.

При этом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что президент США Дональд Трамп "предал дипломатическое решение и избравший его американский народ".

Напомним, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что переговоров с американцами не будет.

Ранее президент США Дональд Трамп также заявлял, что Иран запросил переговоры и допустил, что на их время могут остановиться боевые действия.