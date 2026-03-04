Любой новый руководитель Ирана станет безоговорочной целью для ликвидации.

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, не имеет значения, как будут звать этого лидера и где он будет скрываться.

Кац добавил, что вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху уже отдал указание армии подготовиться и принять все меры для выполнения этой задачи.

"Премьер-министр и я поручили Армии обороны Израиля подготовиться и действовать всеми средствами для выполнения этой миссии… Мы будем продолжать действовать всеми силами вместе с нашими американскими партнерами, чтобы сокрушить возможности режима и создать условия для его свержения и замены иранским народом", - заявил Кац.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что новым верховным лидером Ирана выбрали сына погибшего Али Хаменеи Моджтабу. При этом Тегеран этого не подтверждал. А сегодня иранские источники агентства Reuters опровергли, что сын убитого аятоллы уже избран новым верховным лидером Ирана. По их словам, пока Моджтабу только рассматривают как возможного преемника его отца.

Кроме того, на Западе писали, что при текущих обстоятельствах пост верховного лидера Ирана может занять ещё более радикальный руководитель, чем был Хаменеи, а приход к власти людей из КСИР ещё больше ужесточит политику Тегерана.

