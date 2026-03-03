Президент РФ Владимир Путин является "единственным очевидным победителем войны с Ираном".

К такому выводу пришел обозреватель Bloomberg Марк Чемпион на основании скорости расхода американских ракет в Иране, а также роста цен на нефть и газ.

"Россия уже стала явным бенефициаром решения президента Дональда Трампа начать войну с Ираном. И эта выгода будет расти по мере затягивания конфликта", - считает Чемпион.

Он отметил, что длительный военный конфликт на Ближнем Востоке выгоден экономике РФ.

"Операция продолжительностью четыре-пять недель значительно истощит американские запасы ракет - как наступательных, так и оборонительных, - одновременно подталкивая вверх мировые цены на нефть и природный газ, от которых зависит российская экономика и военный бюджет", - пишет автор.

Также он затронул тему возможного возобновления закупок подсанкционной нефти у РФ.

"Любое продолжительное закрытие Ормузского пролива или разрушение экспортных мощностей стран Персидского залива по нефти и газу может также оживить рынок для подсанкционного российского топлива. Танкерные суда, которые простаивали с полными трюмами непроданной нефти, после того как США надавили на Индию с требованием сократить закупки у Москвы, вероятно, найдут покупателей", - говорится в колонке Чемпиона.

Что касается ракет, то их интенсивное использование против Ирана ставит под угрозу поставки Украине ракет для ЗРК "Пэтриот" и отодвигает на еще более далекую перспективу передачу Киеву "Томагавков".

"Запустить ракету "Томагавк" или "Пэтриот" - дело нескольких минут. Заменить её - до двух лет", - пишет автор.

По его мнению, "война Трампа с Ираном не могла начаться в более удобный момент для Кремля и в более неблагоприятный для Киева".

"Резкий рост мировых цен на нефть пришёл бы Москве на помощь. Так же, как и любое сокращение доступности американских ракет и перехватчиков или - что ещё лучше - формирование в Белом доме ощущения, что после Ирана США необходимы перемирие в Украине вне зависимости от условий. Любое давление, которое Путин мог ощущать с целью пойти на уступки ради достижения прочного мирного соглашения, рассеялось бы", - говорится в статье.

Журналист считает, что американскому правительству необходимо задуматься о последствиях длительной войны.

"Трамп и его советники по национальной безопасности должны начать взвешивать, что ещё может дать затяжная война с уже обезвреженным иранским противником по сравнению с истощением возможностей, которые США могут понадобиться для сдерживания гораздо более опасных потенциальных вызовов - как со стороны Москвы, так и со стороны Пекина", - заключает Чемпион.

