В Сирии в последние дни резко обострился конфликт властей с курдами из Сирийских Демократических Сил, которые контролируют крупную территорию на севере и востоке Сирии, фактически не подчиняясь ни прежним властям Башара Асада, ни новым властям во главе с Абу Мухаммадом аль-Джулани (настоящее имя - Ахмед Хусейн аш-Шараа).

Как мы уже писали, недавно силы правительства в Дамаске захватили курдские районы Алеппо. А в последние дни они, при поддержке Турции, развернули широкое наступление по всей линии разграничения, захватив город Табка и прилегающие к нему важные плотины через Евфрат, вытеснив курдские силы на западный берег реки.

Однако и там курдам тяжело удержать позиции, так как против СДС поднялись на бунт вооружённые отряды местных арабских племен (курды сейчас контролируют территорию Сирии, значительно превышающую территорию их расселения).

Из-за этого бунта курды потеряли контроль над нефтеносными районами около Дейр-эз-Зора.

Кроме того, бунт начался уже и в Ракке - одной из бывших столиц ИГИЛ. Курды пытаются удержать город, но ситуация для них тяжелая.

Тем более, что ранее опекавшие курдов американцы сейчас в бои не вмешиваются, ограничиваясь лишь словесными призывами к деэскалации, фактически заняв позицию дружественного к Дамаску нейтралитета в отношении происходящего.

Джулани и поддерживающая его Турция стремятся полностью ликвидировать власть СДС над контролируемой организацией частью Сирии. И пока, как видим, они имеют успехи.

Однако сопротивление курдов может стать более сильным по мере перемещения боев к их "коренным" территориям. СДС уже объявили полную мобилизацию всех своих сил.

Отдельный вопрос - наличие на курдской территории больших тюрем, где содержатся захваченные в плен боевики ИГИЛ. Они могут воспользоваться ситуацией, чтобы вырваться на свободу. И это может дать второе дыхание этой террористической организации, которая окончательно уничтожена не была.

Напомним, в ноябре Джулани впервые прибыл в США с официальным визитом, чтобы встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что США разместят свои военные подразделения на сирийской авиабазе в столице Сирии.