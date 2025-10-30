Россия вновь выполняет военные полеты на свою авиабазу Хмеймим в Сирии после почти шестимесячного перерыва.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сервис Flightradar24.

По данным сервиса, как минимум два российских самолета вылетели в Латакию, где расположена авиабаза. 26 октября транспортный самолет Ил-62М ВВС России вылетел из Ливии в Латакию, а затем в Московскую область, а самолет Ан-124-100 "Руслан", способный перевозить тяжелые грузы, трижды прибывал в аэропорт с 24 октября. Последний рейс был совершен в среду.

В публикации отмечается, что возобновление полётов связано с процессом восстановления отношений между странами на фоне попыток Москвы наладить контакт с новыми сирийскими властями, свергнувшими режим бывшего президента Башара Асада.

Источник, близкий к Кремлю, подтвердил, что Россия возобновляет авиасообщение с сирийскими базами.

Напомним, сохранение за Москвой военных баз обсуждали сирийский лидер Ахмед Аш-Шараа и президент РФ Владимир Путин в Москве. Сирийский политик хочет добиться размещения российских военных на юге Сирии для предотвращения вторжения Израиля.

Ранее мы сообщали, что в конце сентября Шараа побывал в Вашингтоне. Это был первый визит руководителя ближневосточной страны в США с 1967 года.