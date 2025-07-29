Свержение Башара Асада в Сирии не привело к демократизации режима. Расследование показало, что новая система власти во многом воспроизводит старую — с новыми лицами, но теми же методами.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации издания, сирийская экономика передана под контроль закрытого круга приближенных нового президента Ахмеда Аш-Шараа. При этом ключевую роль в процессе играет его брат Хазем аш-Шараа, не занимающий официальных постов, но фактически курирующий всю экономическую политику.

Управление экономикой же осуществляет тайный комитет, которому уже переданы активы на сумму более $1,6 млрд, включая доли в мобильном операторе Syriatel и авиакомпании Fly Cham, ранее принадлежавшие окружению Асада.

Сделки с бизнесом сопровождает Абу Марьям (Ибрагим Суккария), гражданин Австралии ливанского происхождения, находящийся под международными санкциями за связи с терроризмом. Он ведет переговоры с бизнесменами, многим из которых разрешают сохранить часть активов в обмен на контроль над их предприятиями и крупные выплаты.

Среди участников таких сделок замечен Самер Фоз, передавший новым властям 80% активов, включая сахарные заводы и отели, и Мохаммад Хамшо, лишившийся большей части своего имущества, но сохранивший около $150 млн. Обе фигуры связывали с коррупцией и махинациями при прежнем режиме.

То есть несмотря на смену флагов и лиц, структура власти осталась прежней: закрытой и ориентированной на сохранение влияния силовиков и приближенных.

Издание подчеркивает, что ранее Запад критиковал Асада за авторитаризм, а теперь высказывает аналогичные опасения в адрес нового режима, в том числе по поводу легитимности источников финансирования.

Напомним, Асад бежал в Россию в начале декабря прошлого года.

Практически сразу после этого главой временного правительства стал 38-летний Мухаммед аль-Башир, соратник лидера исламистской организации "Хайят Тахрир аш-Шам", признанной ООН террористической.