Обещание сирийского лидера Ахмеда Шараа главе Кремля Владимиру Путину соблюдать все предыдущие соглашения Сирии и РФ предполагает, что Москва сохранит свои две основные военные базы - авиабазу ​​Хмеймим и военно-морскую базу в Тартусе.

Об этом пишет агентство Reuters.

Россия также имеет военное присутствие в аэропорту Камышлы - на северо-востоке страны, недалеко от границ Турции и Ирака.

В свою очередь новые власти Сирии добиваются гарантий, что Россия не будет помогать в перевооружении остатков сил Башара Асада, сообщил сирийский источник. Шараа также надеется, что Россия может помочь в восстановлении сирийской армии.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил после переговоров, что Москва также готова участвовать в нефтяных проектах в Сирии и помогать ей в восстановлении энергетической, железнодорожной и другой инфраструктуры, разрушенной за годы войны.

Напомним, сегодня в Кремле прошли переговоры Владимира Путина с Ахмедом Шараа, который находится в России с рабочим визитом.

С российской стороны в переговорах кроме Путина приняли участие глава МИД Сергей Лавров, заместитель председателя правительства Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Как мы писали, в конце сентября Шараа побывал в Вашингтоне. Это был первый визит руководителя ближневосточной страны в США с 1967 года.

Перед этим госсекретарь США Марко Рубио не исключил падения нового режима в Сирии.