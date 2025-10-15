В Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Сирии Ахмедом Шараа, который находится в России с рабочим визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главной темой переговоров стало текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских отношений в сфере политики, торговли и гуманитарной политики.

Шараа на встрече сказал, что новые власти Сирии "уважают все ранее подписанные соглашения" между Москвой и Дамаском, а также заявил о намерении перезапустить отношения с РФ.

"У России будет серьезная роль в развитии новой Сирии. Страны связывают исторические узы. Сирия опирается на многие достижения, которых Россия позволила ей добиться в различных сферах", - отметил Шараа, добавив, что "большая часть энергетического сектора Сирии зависит от российского опыта".

С российской стороны в переговорах кроме Путина приняли участие глава МИД Сергей Лавров, заместитель председателя правительства Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Напомним, в конце сентября Шараа побывал в Вашингтоне. Это первый визит руководителя ближневосточной страны в США с 1967 года.

Пере этим, в декабре 2024 года, Госдеп США пообещал больше не предлагать деньги за голову Шараа, ранее известного как Абу Мухаммед аль-Джулани.