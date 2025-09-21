Глава Сирии Ахмад аш-Шараа, ранее известный как исламистский боевик аль-Джулани, прибыл в Вашингтон.

Об этом сообщает официальный сайт сирийского правительства.

Это первый визит руководителя этой страны в США с 1967 года.

Программа пребывания рассчитана на пять дней и будет включать посещение Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где аш-Шараа намерен выступить с заявлением.

Будет ли сирийский лидер встречаться с американским президентом Дональдом Трампом, пока неизвестно.

Ранее Трамп оценил нового главу Сирии, который был объявлен в розыск американскими спецслужбами.

Президент США назвал аш-Шараа "молодым, привлекательным парнем с очень серьёзным прошлым". При этом Трамп призвал сирийские власти нормализовать отношения с Израилем в рамках "соглашений Авраама" и не допустить восстановления террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).

Незадолго до встречи с Трампом Госдеп США пообещал больше не предлагать деньги за голову аль-Джулани – лидера сирийских мятежников, свергнувших правительство Асада.

"Мы больше не будем предлагать вознаграждение по программе Rewards for Justice, действовавшей на протяжении нескольких лет", – было озвучено Белым домом.