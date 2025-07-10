Поддержка Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции резко снизилась, поэтому он пытается перетянуть на свою сторону курдов, чтобы удержаться в политике, возможно, пожизненно.

Об этом пишет Politico, называя это "самой большой авантюрой в карьере" президента.

Для этого Эрдоган намерен предоставить место в турецкой политике Абдулле Оджалану, заключённому лидеру запрещённой Рабочей партии Курдистана.

Потерпев "сокрушительное поражение" от светской оппозиции на муниципальных выборах 2024 года, Эрдоган "всё более отчаянно стремится к полному авторитаризму". Были арестованы оппозиционные мэры Стамбула и ряда других городов. Прежние союзники Эрдогана в значительной степени отвернулись от него, а поддержка упала даже в традиционалистских, консервативных кругах.

"В стремлении к освобождению Турции от террора нет и не может быть ни одного шага, который очернил бы память наших мучеников или ранил бы их дух. Руководствуясь ценностями, за которые наши мученики принесли свои жертвы, мы, с Божьей помощью, спасаем Турцию от полувекового бедствия и полностью снимаем с нашей страны эти кровавые оковы", - заявил Эрдоган в парламенте.

Находящийся в тюрьме Оджалан, выступая в своем первом видео с 1999 года, заявил, что борьба РПК за создание отдельного государства прекращается, поскольку его основное требование - признание существования курдов - было удовлетворено.

"Существование было признано, и, следовательно, главная цель достигнута. В этом смысле оно устарело… Это добровольный переход от фазы вооружённой борьбы к фазе демократической политики и права. Это не потеря, а историческое достижение", - сказал Оджалан в своём видео.

Завтра ожидается первая передача оружия РПК на севере Ирака.

Однако Politico пишет, что сделка с курдами будет сложной: большинство турков очень настороженно относятся к РПК, а курды не доверяют турецким властям.

Напомним, в марте в Турции прошли акции протеста по поводу задержания мэра Стамбула, который считается главным политическим противником действующего президента.