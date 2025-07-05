В Турции полиция задержала мэров трех городов, которые состоят в оппозиционной партии
Турецкая полиция задержала мэров трех городов, представляющих оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП). Были задержаны мэры Адана Зейдан Каралар, Адыямана - Абдуррахман Тутдер и Антальи - Мюхиттин Боджек.
Об этом сообщают местные СМИ.
Незадолго до этого на неделе был задержан еще и бывший мэр Измира Тунч Сойер из той же партии.
Задержания правоохранители провели на основании ордера стамбульской прокуратуры по делам о коррупции в местных органах в рамках расследования против "преступной организации Азиза Ихсана Акташа". В свою очередь Азиз Ихсан Акташ был задержан во время расследования, проводившегося в отношении столичного муниципалитета Стамбула. Его арестовали как возможного лидера преступной организации, но 4 июня отпустили в связи с "активным раскаянием".
Всего стамбульская прокуратура выдала ордер на задержание 10 человек, включая вышеперечисленных мэров. Прокуратура считает, что преступная группа Акташа организовывала тендеры путем подкупа мэров и руководителей муниципалитетов.
Задержания прокомментировал заместитель председателя НРП Бурханеттин Булут, раскритиковав действия властей и заявив, что "судебная система используется как инструмент политической мести".
"Мы никогда не подчинимся этой грязной системе, которая наносит удар по воле народа", — написал Булут на своей странице в социальной сети X.
В связи с произошедшим глава НРП Озгюр Озель созвал экстренное заседание исполнительного комитета политсилы.
Отметим, что задержания мэров из НРП проходят после взятия под стражу в марте мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считался главным политическим конкурентом президента Турции Рейджепа Эрдогана.
В Турции из-за этого прошла волна акций протеста, организованных оппозицией.