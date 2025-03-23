Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал население выйти на массовые митинги. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

По словам мэра, в настоящее время Турция переживает "великое предательство".

"Осуществляемый судебный процесс не является судебным разбирательством. Это полная внесудебная казнь. Я призываю нашу нацию бороться за свои права. Эта борьба за права - вопрос будущего нашей нации и наших детей. Это день, когда нужно взять на себя ответственность и присоединиться к борьбе за права против тех, кто украл волю нации. Мы, рука об руку, искореним этот удар, это черное пятно на нашей демократии. Недалек тот день, когда люди, управляющие этим процессом (арестом Имамоглу - Ред.) будут держать ответ перед Всемогущим Создателем как в этом мире, так и в будущей жизни", - написал Имамоглу.

Напомним, на сегодня намечены масштабные акции протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула, который считается главным политическим соперником Эрдогана. Подробнее о событиях в Турции мы писали в отдельном материале.

Напомним, Имамоглу задержали несколько дней назад. Затем в Турции начались акции протеста.