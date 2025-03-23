Суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции. Об этом сообщает издание Soz Sakaraya.

Также был арестован советник мэра Мурат Онгун. Всего судебному аресту подверглись 18 человек.

Имамоглу считается главным политическим оппонентом нынешнего президента Реджепа Эрдогана.

В настоящее время против мэра ведутся два отдельных расследования. Одно - обвинение в руководстве организованной преступной группировкой, занимающейся вымогательством, мошенничеством и коррупцией. Второе - делу о терроризме, суд принял решение об условном освобождении обвиняемого.

Имамоглу остается под арестом и ожидается, что его доставят в тюрьму Силиври.

Также прокуратура считает, что дочерние компании стамбульской мэрии выигрывали организованные с нарушением закона тендеры, завышали цены на свои услуги и таким образом обогащались вместе с другими фигурантами дела.

Имамоглу руководит Стамбулом с 2019 года. Он позиционирует себя в качестве лидера оппозиционного течения и критикует политику Эрдогана.

Напомним, Имамоглу задержали несколько дней назад. Затем в Турции начались акции протеста по поводу задержания мэра Стамбула.