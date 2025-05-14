Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Аш-Шараа, объявленного в США в розыск как террориста, "молодым, привлекательным парнем с очень серьезным прошлым".

Об этом сообщает Reuters.

По словам главы Соединенных Штатов, встреча в Саудовской Аравии была "прекрасной".

"У него есть потенциал - он настоящий лидер. У него действительно есть шанс всё удержать под контролем", - сказал Трамп.

При этом он также призвал сирийские власти нормализовать отношения с Израилем в рамках "соглашений Авраама" и не допустить восстановления исламистской организации "Исламское государство".

Также СМИ пишут, что сирийский президент заявил о намерении построить башню Трампа в Дамаске.

Напомним, Дональд Трамп встретился с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа, который в США объявлен в розыск как террорист. Это первая встреча президентов США и Сирии за 25 лет.

Накануне глава Соединённых Штатов Америки также заявил о рассмотрении снижения экономических ограничений против Дамаска.

Ранее мы писали, что возглавляемая новым главой Сирии организация "Хайят Тахрир аш-Шам" в декабре захватила власть в Сирии, свергнув президента Асада.