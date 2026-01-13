В Сирии резко обостряется противостояние между правительством в Дамаске и курдами, контролирующими обширные территории на севере страны.

Уже почти неделю продолжаются бои между правительственными силами и курдами в районе Алеппо. Дамаск смог захватить часть территорий, которые контролировались курдами десятки лет.

По данным сирийских государственных СМИ, 7 января сирийская армия начала операцию в провинции Алеппо - как утверждается, в ответ на участившиеся атаки курдских формирований. В результате под контроль Дамаска в Алеппо перешли районы Ашрафия, Шейх Максуд и Бени Зейд, которые ранее контролировала организация курдов "Сирийские демократические силы".

Кроме того, сирийская армия объявила военной зоной территории к западу от Евфрата, включая районы Дейр-Хафир и Мескене, и потребовала вывода всех вооруженных формирований курдов к востоку от реки.

Курды заявляют, что сирийская армия начала неспровоцированную атаку, и обвиняют правительственные силы в массовых расправах над мирным населением в занятых ими в ходе наступления районах. В частности, они сообщают о похищении более 300 мирных жителей. Официального подтверждения этой информации нет, но в соцсетях распространяют видео, как по улицам гонят пленных.

Обе стороны выдвигают взаимные обвинения в ударах по гражданским объектам в Алеппо.

О масштабе боев говорят и потоки беженцев: по данным СМИ, за неделю боев из районов Ашрафия и Шейх Максуд бежали не менее 155 тысяч человек.

Сейчас сирийская армия заявляет о полном контроле над Ашрафией и Шейх Максудом, которые около десяти лет удерживали курды. При этом курды сохраняют контроль над северо-востоком Сирии и, по сообщениям, перегруппировывают силы в сельской местности примерно в 50 километрах к востоку от Алеппо.

Наблюдатели полагают, что нынешняя эскалация может быть связана с намерениями Турции и в значительной степени подконтрольных ей новых властей в Дамаске полностью разгромить и разоружить сейчас фактически независимый курдский анклав на севере Сирии, который Анкара всегда обозначала как одну из главных угроз для себя.

В то же время курды имеют сильную и боеспособную армию. Кроме того, у них давние связи с Израилем, который не заинтересован в усилении влияния Турции на Ближнем Востоке.

Напомним, в ноябре переходный президент Сирии Ахмед аш-Шараа впервые прибыл в США с официальным визитом, чтобы встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что США разместят свои военные подразделения на сирийской авиабазе в столице Сирии.