США вычеркнули переходного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа из списка особо опасных глобальных террористов. В заявлении уточняется, что ранее он проходил под именем Мухаммада аль-Джулани.

Об этом сообщили в Государственном департаменте.

Как выяснилось, санкции сняты и с министра внутренних дел Сирии Анаса Хасана Хаттаба.

По данным Госдепа, это решение связано с "признанием прогресса, достигнутого сирийским руководством после ухода Башара Асада и более чем полувекового периода репрессий при его режиме".

Ранее на этой неделе Совет Безопасности ООН также отменил санкции в отношении аш-Шараа и Хаттаба.

Агенство Reuters писало, что Шараа согласился на размещение американских войск в Дамаске, но сирийские официальные СМИ это опровергли.

Напомним, что Россия также сохранит военные базы в Сирии, о чём стало известно после визита аш-Шараа в Москву.

