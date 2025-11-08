США вычеркнули президента Сирии аш-Шараа из списка особо опасных террористов
США вычеркнули переходного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа из списка особо опасных глобальных террористов. В заявлении уточняется, что ранее он проходил под именем Мухаммада аль-Джулани.
Об этом сообщили в Государственном департаменте.
Как выяснилось, санкции сняты и с министра внутренних дел Сирии Анаса Хасана Хаттаба.
По данным Госдепа, это решение связано с "признанием прогресса, достигнутого сирийским руководством после ухода Башара Асада и более чем полувекового периода репрессий при его режиме".
Ранее на этой неделе Совет Безопасности ООН также отменил санкции в отношении аш-Шараа и Хаттаба.
Агенство Reuters писало, что Шараа согласился на размещение американских войск в Дамаске, но сирийские официальные СМИ это опровергли.
Напомним, что Россия также сохранит военные базы в Сирии, о чём стало известно после визита аш-Шараа в Москву.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.