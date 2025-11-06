Соединенные Штаты разместят свои военные подразделения на сирийской авиабазе в сирийской столице Дамаске. Таким образом Вашингтон будет способствовать реализации пакта о безопасности между Сирией и Израилем.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации издания, такое решение будет признаком стратегической переориентации Сирии на США после падения режима Башара Асада, союзника Ирана.

База, куда направят американский контингент, расположена на въезде в районы южной Сирии, которые, как ожидается, станут демилитаризованной зоной в рамках пакта о ненападении между Израилем и Сирией. Посредником в этом выступает Белый дом.

В понедельник президент США Дональд Трамп примет президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Белом доме. Причем это будет уже вторая встреча в году. В мае в Эр-Рияде перед переговорами лидеров стран Персидского залива прошла первая. Правда, она была максимально короткой: политики только поприветствовали друг друга.

Напомним, что Россия также сохранит военные базы в Сирии, о чём стало известно после визита аш-Шараа в Москву.