Переходный президент Сирии Ахмед аш-Шараа впервые прибыл в США с официальным визитом. Он проведет встречу с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает сирийское информагентство SANA.

Как заявил в своих соцсетях Шараа, во время поездки он сыграл в баскетбол с американскими генералами - главой Центрального командования Брэдом Купером и руководителем коалиции по борьбе с ИГИЛ Кевином Ламбертом (на видео).

Al Jazeera пишет, что Трамп хочет привлечь Сирию к участию в коалиции против ИГИЛ и других радикальных группировок. Также СМИ писали, что США рассматривают возможность размещения военного контингента в Дамаске (в Штатах этого не подтверждали) и оказывают давление на сирийские власти, чтобы те заключили соглашение с Израилем.

После американского визита аш-Шараа отправится в Берлин, где встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Основные темы переговоров - депортация сирийских преступников из Германии и будущее российских военных баз в Сирии, которые новое руководство Дамаска не спешит закрывать.

Напомним, накануне Госдеп США исключил сирийского лидера из списка террористов, хотя ранее за его поимку предлагали награду в 10 миллионов долларов. Как отметили в ведомстве, "эти действия предпринимаются в знак признания прогресса, продемонстрированного сирийским руководством".

В сентябре глава Сирии уже посещал Вашингтон - это стал первый визит руководителя этой страны в США с 1967 года.