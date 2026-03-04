На подлете к Турции с юга в Средиземном море силы НАТО сбили иранскую баллистическую ракету. Ракета-перехватчик упала в районе города Дёртйол.

Об этом сообщает турецкое министерство обороны.

По данным ведомства, ракета была запущена из Ирана и пролетела через воздушное пространство Ирака и Сирии. Минобороны заявило о праве Турции на ответный удар.

"Все необходимые меры по защите нашей территории и воздушного пространства будут предприниматься решительно и без колебаний. Напоминаем, что мы оставляем за собой право ответить на любые враждебные действия в отношении нашей страны. Мы призываем все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшему распространению конфликта в регионе. В этом контексте мы продолжим консультации с НАТО и другими нашими союзниками", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, в ответ на израильско-американские удары Иран проводит воздушные атаки по всему Ближнему Востоку. По информации СМИ, Тегеран поразил минимум семь американских объектов спутниковой связи на территории пяти стран региона.

Между тем Дональд Трамп допустил, что США могут начать сухопутную операцию в Иране. Реально ли это, мы разбирались в отдельном материале.