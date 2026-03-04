С момента начала спецоперации США и Израиля против Ирана Тегеран поразил минимум семь американских объектов спутниковой связи на территории пяти стран Ближнего Востока.

Об этом сообщает газета The New York Times, анализируя спутниковые снимки и видеозаписи из региона.

Издание считает, что Иран стремится нарушить возможности связи и координации американских военных.

По его данным, были поражены следующие объекты:

• В Бахрейне - радиолокационный купол штаб-квартиры Пятого флота ВМС США в Манаме, основной центр координации военно-морских операций США на Ближнем Востоке.

• В Катаре - палатка и спутниковые антенны на авиабазе ​​Аль-Удейд, крупнейшей военной базе США на Ближнем Востоке.

• В Кувейте - три радиолокационных купола на базе Кэмп-Арифджан были повреждены или разрушены; на авиабазе Али-эль-Салем были повреждены или разрушены по меньшей мере восемь зданий или сооружений, расположенных рядом с инфраструктурой спутниковой связи.

• В Саудовской Аравии - здание рядом с радиолокационным куполом на авиабазе принца Султана.

• В Объединенных Арабских Эмиратах - несколько сооружений на военной базе недалеко от Аль-Рувайса рядом с радиолокационной системой AN/TPY-2, используемой для обнаружения и сопровождения баллистических ракет; плотно расположенные здания и палатки в 160 километрах к востоку от авиабазы ​​Аль-Дафра.

Кроме того, были поражены другие американские военные объекты в Дубае, Ираке, Кувейте и Иордании, но они находятся не рядом с системами связи или радиолокационными системами.

Сам Иран заявил об уничтожении радара раннего предупреждения AN/FPS-132 Block 5 в Катаре. Это радар стратегического значения стоимостью более миллиарда долларов. Однако четких подтверждений информации Тегерана пока нет. Министерство обороны Катара заявило, что РЛС AN/FPS-132 действительно была целью одного из иранских ударов, но результаты этой атаки не комментировало.

Ранее сегодня КСИР заявил о поражении более десяти танкеров в Ормузском проливе после запрета судоходства.

