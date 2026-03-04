Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не подтвердило наличия у Исламской Республики Ирана ядерного оружия.

Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси, интервью американскому телеканалу CNN, передаёт официальный сайт организации.

Глава МАГАТЭ, сообщил, что его инспекторами не было обнаружило "никаких доказательств" попыток Ирана получить ядерное оружие.

Это интервью стало ещё одним свидетельством, противоречащим израильской версии о "самообороне" в войне против соседней страны. Это подрывает утверждения Израиля о наличии доказательств того, что Иран работает над созданием ядерной бомбы – израильские чиновники заявляют, что настолько уверены в этом, что начали войну якобы для того, чтобы предотвратить это.

Как считает Гросси, хотя и возможно, что иранцы скрывали некоторые свои действия от регулирующих органов, сообщения о том, что Иран не предпринимал активных попыток создания ядерного оружия с 2003 года, соответствуют действительности. Те же, кто утверждает, что точно знает о попытках Ирана создать атомную бомбу, занимаются "спекуляциями".

"У нас не было – как это ни парадоксально, учитывая некоторые из упомянутых вами источников – доказательств систематических попыток создания ядерного оружия [Ираном], – сказал Рафаель Гросси.

При этом, по его словам, ядерную программу исламской республики нельзя было назвать однозначно мирной из-за отказа Тегерана от полной прозрачности.

Напомним, Иран признал "серьезный ущерб" своим ядерным объектам после 12-дневной войны летом прошлого года.

Ранее госсекретарь США Рубио назвал действия Израиля одной из причин ударов по Ирану, вызвав возмущение демократов.