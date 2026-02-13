Россияне отслеживают состояние украинской энергосистемы через спутники и агентуру в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Такое допущение озвучил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире телемарафона.

По его словам, после начала инспекций агентства на атомных станциях и подстанциях "удары России по этим объектам стали более точными и эффективными".

"На мой взгляд, инспекторы собирали информацию, все снимали и фотографировали, а затем эти данные могли передаваться российским спецслужбам", – ответил Омельченко на соответствующий вопрос ведущей.

Ранее военный эксперт заявил, что жители прифронтовых территорий массово сотрудничают с армией РФ.

Перед этим россияне сбросили на Чернигов листовки с призывами сдавать координаты позиций ВСУ.

Война в Украине продолжается 1451-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 13 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг войска РФ нанесли очередной массированный удар по украинской энергетике. Были атакованы объекты генерации и подстанции в Киеве, Одессе и Днепре. В столице сильно пострадали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, из-за чего около четырёх тысяч домов снова остались без отопления.

