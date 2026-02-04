В январе экспорт природного газа из Украины в Польшу составил 13,3 млн кубометров, в Венгрию - 1,3 млн. С начала февраля объемы поставок в Европу увеличились: только за 2-3 февраля экспорт в Польшу составил 5 млн кубометров.

Об этом свидетельствуют данные Оператора газотранспортной системы.

По сложившейся практике Украина экспортирует газ по формуле цены "целевой рынок минус доставка". То есть цена экспорта в Венгрию на сегодняшний день составляет, исходя из цен на венгерской бирже, примерно €355 за тысячу кубометров (€33,8 за 1 МВт).

Одновременно "Нафтогаз" продолжает импортировать в Украину природный газ по формуле "цена европейского рынка плюс доставка и торговая наценка", что в сегодняшних ценах составляет около €450 за тысячу кубометров (€33+8+1,2=€42,8 за 1 МВт).

Источник в газовой отрасли считает целесообразность экспорта в нынешних условиях как минимум сомнительной.

"Зачем "Нафтогазу" импортировать дорогой газ из Европы и платить огромные транспортные затраты и наценки, если можно выкупить газ, уже находящийся в подземных хранилищах Украины, и при этом сэкономить €100 на каждой тысяче кубов?" - задается вопросом источник.

В январе мы сообщали, что цены на автогаз в Украине обновили исторический максимум.

При этом власти неправильно информированы о состоянии отечественной энергетики, утверждает нардеп.