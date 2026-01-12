Цены на автогаз в Украине обновили исторический максимум и достигли 38 гривен за литр.

Об этом сообщают СМИ.

При неблагоприятной ситуации с курсом валют стоимость может вырасти и выше 40 грн за литр.

Более высокие цены фиксировались только в начале полномасштабной войны, когда на фоне паники, километровых очередей на АЗС и ограничений на продажу топлива по 10 литров в один бак автогаз стоил более 42 грн за литр.

Основной причиной резкого роста цен в экспертных кругах называют новые акцизы на топливо, которые вступили в силу 1 января. Для автогаза акциз увеличен до 198 евро за 1000 литров против прежних 173 евро.

И, хотя акцизы выросли на все виды топлива, газ подорожал быстрее, поскольку в Украине меньше запасов этого топлива, указывают эксперты.

"Если будет провал в валютном курсе, то цены могут и превысить 40 грн за литр. Но если с валютным курсом будет более-менее стабильная ситуация, то я не вижу, что можно ожидать еще какого-то резкого скачка", – заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Напомним, несколько дней назад официальный курс доллара в Украине установил новый антирекорд и закрепился на уровне 42,99 грн. Таким образом доллар обновил свой исторический максимум.

Мы разбирались в отдельном материале, зачем Нацбанк девальвирует гривну и как низко упадёт курс.