Кабинет министров Украины принимает неправильные решения, потому что ему на совещаниях систематически "скармливают" ложь о состоянии в энергетике.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк, фрагмент интервью которого распростраинили политические телеграм-каналы.

"Проблема в энергетике существует из-за систематической лжи руководителей. Они говорят: "Ещё немного и будут защитные сооружения, газ в газохранилищах, мы отразим все атаки". Но на самом деле это ложь и ситуация очень сложная. На этих совещаниях боятся назвать вещи своими именами. Один, второй руководители выступают, говорят, что у них всё хорошо, а третий, когда до него доходит очередь, думает: "Если я скажу, что всё плохо, все решат, что я какой-то не такой руководитель". Все надувают этот мыльный шар вранья и в нём живут", – сказал нардеп.

Ранее Нагорняк заявил, что россияне разрушили киевские ТЭЦ ударами ракет, против которых бессилен "Пэтриот".

Война в Украине идёт 1441-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 3 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, россияне в Запорожской области продвинулись юго-восточнее Терноватого – у села Доброполье, а также к югу от Запорожья, в посёлке Приморском. Противник также продвинулся на двух участках фронта под Константиновкой в Донецкой области.

