Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с удовольствием бы принял ядерное оружие от Франции или Британии.

Соответствующий фрагмент интервью верховного главнокомандующего распространили политические телеграм-каналы.

"Я бы с удовольствием принял ядерное оружие от Великобритании и Франции, но таких предложений пока не поступало", – сказал президент.

Ранее Кремль обвинил Францию и Британию в попытках тайно передать ядерное оружие Украине. Париж и Лондон это отрицают.

"Страна" также разбиралась что значат "ядерные" обвинения Москвы на четвёртую годовщину вторжения.

Война в Украине продолжается 1465-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 27 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг сообщалось о продвижении армии РФ у Резниковки, Пазено и Приволья на славянском направлении. Там противник стабильно наступает уже длительное время, приближаясь к Славянску и Краматорску с востока. Также войска неприятеля продолжают предпринимать действия для выхода к Краматорску с юга и юго-востока. Помимо этого, в ночь на 26 февраля РФ нанесла по Украине крупный воздушный удар, использовав около 40 ракет и более 400 дронов.

