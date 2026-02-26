Семьи пропавших без вести военных требуют от президента Украины Владимира Зеленского наложить вето на законопроект, сокращающий выплаты родственникам этой категории бойцов.

Публикации массово появляются в социальных сетях.

Как известно, законопроект отменяет выплату 15 млн гривен родственникам пропавших без вести военных в случае подтверждения их гибели.

В эту сумму будет включаться зарплата военных, которую родственники за них получают пока они числятся пропавшими без вести.

"Против нас и наших родных пытаются совершить преступление – мы не позволим этого сделать, и если будет нужно, мы все встанем", - говорится в публичном заявлении семей пропавших без вести военнослужащих Национальной гвардии.

"Был закон. Были чёткие условия. Были гарантии семьям военнослужащих. И в момент, когда тысячи семей уже живут в неопределённости, эти правила просто меняют – в одностороннем порядке. Статус семьи без вести пропавшего – это не временная история. Это не "до выяснения". Это не пауза на несколько месяцев. Это состояние на годы, а часто – на всю жизнь. Это право искать. Право ждать. Право знать. А государство говорит нам: ждите. Ждите подтверждений. Ждите обмена. Ждите результатов. Хорошо. Но если вы говорите нам ждать, нельзя одновременно урезать те гарантии, которые были даны семьям. Нельзя забирать денежное обеспечение военнослужащего и единовременную помощь, чтобы "оптимизировать бюджет". Это не про экономию. Это про мораль", – говорится в заявлении группы без вести пропавших 150-й механизированной бригады.

Напомним, что законопроект был проголосован в Верховной Раде вчера. У президента есть ещё 14 дней, чтобы подписать закон и официально обнародовать, либо наложить вето и вернуть в Раду со своими предложениями.

В прошлом году мы писали, что в Украине упростили оформление документов в случае гибели, пленения и пропажи без вести военных.