Семьи пропавших без вести военных требуют от Зеленского вето на законопроект, сокращающий им выплаты
Семьи пропавших без вести военных требуют от президента Украины Владимира Зеленского наложить вето на законопроект, сокращающий выплаты родственникам этой категории бойцов.
Публикации массово появляются в социальных сетях.
Как известно, законопроект отменяет выплату 15 млн гривен родственникам пропавших без вести военных в случае подтверждения их гибели.
В эту сумму будет включаться зарплата военных, которую родственники за них получают пока они числятся пропавшими без вести.
"Против нас и наших родных пытаются совершить преступление – мы не позволим этого сделать, и если будет нужно, мы все встанем", - говорится в публичном заявлении семей пропавших без вести военнослужащих Национальной гвардии.
"Был закон. Были чёткие условия. Были гарантии семьям военнослужащих. И в момент, когда тысячи семей уже живут в неопределённости, эти правила просто меняют – в одностороннем порядке. Статус семьи без вести пропавшего – это не временная история. Это не "до выяснения". Это не пауза на несколько месяцев. Это состояние на годы, а часто – на всю жизнь. Это право искать. Право ждать. Право знать. А государство говорит нам: ждите. Ждите подтверждений. Ждите обмена. Ждите результатов. Хорошо. Но если вы говорите нам ждать, нельзя одновременно урезать те гарантии, которые были даны семьям. Нельзя забирать денежное обеспечение военнослужащего и единовременную помощь, чтобы "оптимизировать бюджет". Это не про экономию. Это про мораль", – говорится в заявлении группы без вести пропавших 150-й механизированной бригады.
Напомним, что законопроект был проголосован в Верховной Раде вчера. У президента есть ещё 14 дней, чтобы подписать закон и официально обнародовать, либо наложить вето и вернуть в Раду со своими предложениями.
В прошлом году мы писали, что в Украине упростили оформление документов в случае гибели, пленения и пропажи без вести военных.