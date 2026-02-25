Верховная Рада Украины ограничила выплаты семьям пропавших без вести бойцов.

Парламент принял в целом законопроект №13646 о социальной защите военных.

Среди прочего, законопроект устанавливает, что семьи пропавших без вести, которые получают по 120 тысяч грн в месяц, в итоге не смогут получить суммарно больше 15 миллионов грн, как получают семьи погибших. То есть через 10 лет (125 месяцев) выплаты закончатся.

Сейчас семьи получают по 120 тысяч грн, а в случае подтверждения гибели - сверху еще 15 миллионов грн.

При этом народный депутат Марьяна Безуглая считает, что сумму выплат за погибших нужно уменьшить с 15 до 5 млн грн, поскольку государство не может их выплачивать. По ее данным, эта сумма устанавливалась в начале войны, когда власти не думали, что будет такое количество погибших.

Напомним, в прошлом году в Украине упростили оформление документов в случае гибели, пленения и пропажи без вести военных.

Между тем британские издания написали, что украинские военные отрезают части тел убитых сослуживцев, чтобы близкие могли их похоронить и получить компенсацию.