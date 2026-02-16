Тысячи граждан не могут оформить выплаты по рождению ребенка из-за огромных очередей. Однако отреагировать на обращения украинцев в Пенсионном фонде некому из-за нехватки работников.

Об этом сообщает издание "Телеграф".

В январе текущего года в Пенсионный фонд поступило 96 тысяч заявлений о выплате разных пособий, более 64 тысяч из них касаются новой помощи по уходу за ребенком до года. Причём с июля по декабрь 2025 года в фонде зарегистрировали 107 тысяч таких заявлений. То есть за месяц граждане прислали почти столько же заявок, сколько в прошлом году - за шесть.

Это связано с тем, что с 1 января вступил в силу новый закон о поддержке семей с детьми, согласно которому были введены помощь по уходу за ребенком до года и программа "єЯслі", а постановление Кабмина с объяснением, как именно назначать эти деньги, появилось только 31 декабря 2025 года, обнародовали же его только 8 января. Создалась ситуация, при которой родители бросились подавать заявки на выплаты, однако не было инструкций, как эти выплаты начислять. Пока ответственные органы разобрались с правилами, выросла очередь из заявлений.

Эта техническая накладка усугубилась тем, что в Пенсионном фонде катастрофически не хватает работников: в 2020 году в учреждении числились более 47 тысяч человек, а к февралю в результате сокращений осталось чуть менее 26 тысяч. А нагрузка на фонд за это время только увеличилась, ведь с июля 2025 года он занимается не только пенсиями, но и социальными пособиями.

Напомним, в ноябре Владимир Зеленский подписал закон о 50 тысячах гривен за рождение ребенка и других выплатах молодым родителям.

Ранее мы рассказывали об изменениях в соцвыплатах в наступившем году.