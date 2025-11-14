Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон про 50 тыс. грн за рождение ребенка и другие выплаты молодым родителям.

Соответствующий статус указан в карточке законопроекта №13532 на сайте Верховной Рады.

Ожидается, что нововведение "создаст условия для преодоления негативных демографических тенденций, в частности, для повышения рождаемости и сочетания родительства с занятостью, путем предоставления в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения".

Согласно принятому закону с 2026 года в Украине будет единовременная выплата в 50 000 грн. При этом предусматривается и предоставление 7000 грн в месяц пособия по уходу за детьми до одного года (в том числе и рожденным в 2025 году).

В дополнение предусматривается и помощь в 7000 грн в связи с беременностью и родами для женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования (не работают, безработные, студентки и т.д.).

Ранее мы писали, что Кабинет министров Украины утвердил пакет "Зимняя поддержка" для уязвимых категорий граждан.

Также Зеленский на днях анонсировал программу, по которой каждый украинец сможет проехать 3 000 км по железной дороге за счёт государства.