Верховная Рада приняла во втором чтении правительственный законопроект №13532 о выплатах пособий на детей. Документ поддержали 294 народных депутата.

Об этом свидетельствует трансляция пленарного заседания Рады.

Новый закон предусматривает следующие выплаты:

единовременное пособие при рождении ребенка в 50 тысяч гривен - их будут получать все матери после родов (сейчас выплата составляет 41 280 гривен, из которых сразу дают только 10 320 гривен, а остальные деньги семьи получают в течение трех лет);

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1 года в размере 7 тысяч гривен, родители или опекуны детей-инвалидов будут получать в соответствии с коэффициентом 1,5 – то есть до 10 500 гривен в месяц;

помощь по уходу за ребенком от 1 до 3 лет в размере 8 тысяч гривен в месяц, пособие положено семьям, в которых один или оба родителя вернулись к работе;

помощь беременным женщинам, которые не работают официально или не застрахованы в системе соцстраха в размере 7 тысяч гривен, деньги будут выплачивать за 70 дней до родов.

Кроме того, продлена программа "Пакет малыша" или 7 500 гривен денежной компенсации. Родители смогут выбирать: получить набор вещей для новорожденного или денежный эквивалент. Более того, заказать помощь можно будет с 36-й недели беременности, а не только после родов, как сейчас.

Наконец, в законопроекте прописана помощь по программе "Пакет школьника" – единовременная выплата 5 000 гривен для учеников 1-го класса.

В случае подписания президентом закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Выплаты будут распространяться и на детей, которые родились до этой даты, если им не исполнился 1 год.

Напомним, первое чтение этот проект закона прошел в середине августа.

Тогда же Кабинет министров запустил программу "Пакет школьника".