Верховная Рада по просьбе Кабинета министров снимает с рассмотрения на пленарном заседании правительственный законопроект №14120, которым предлагалось лишить русский и молдавский языки защиты Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат Владимир Вятрович.

Нардеп подозревает, что это сделано по просьбе Евросоюза.

"Снимает вроде бы из-за давления неназванных российских лоббистов в Совете Европы. Российское лобби в Совете Европы не новость, но украинские власти должны руководствоваться исключительно украинскими национальными интересами", - отметил Вятрович.

По его мнению, парламент и правительство "должны проявить субъектность и самоуважение, а не подвергаться давлению анонимных лоббистов российских интересов".

Что это значит

Если сопоставить две новости - о снятии Радой с рассмотрения указанного законопроекта и вчерашний инсайд "Радио Свобода" о том, что в проекте совместного плана ЕС и Украины о прекращении огня в Украине есть пункт об усилении Киевом и Москвой "взаимопонимания и уважения к разнообразию языков, культур и религий", - можно сделать вывод, что Владимир Зеленский готов в качестве условия завершения войны в Украине предоставить официальный статус русскому языку согласно Европейской хартии о региональных языках и отменить закон о запрете УПЦ.

Если это действительно так, то речь идет о тектоническом сдвиге позиции официального Киева в процессе мирного урегулирования.

Раньше украинские власти неизменно отвергали любые изменения во внутренней политике в качестве условий прекращения огня.

Напомним, что признание прав русского языка и отмена запрета УПЦ являются одними из условий РФ по завершению войны.

Как мы писали, упомянутый проект закона о русском и молдавском языках Кабмин внес в Раду десять дней назад.