Иран заявил, что со стороны западной границы сепаратистами была предпринята попытка наземного вторжения. То есть на его территорию хотели войти со стороны Ирака.

Об этом сообщили в иранском министерстве информации.

По данным ведомства, террористические группы намеревались проникнуть с западных границ страны и совершить теракты.

"Террористические сепаратистские группировки планировали при поддержке американско-сионистского врага и используя военное положение проникнуть через западные границы страны и совершить террористические атаки", - говорится в публикации.

В министерстве заявили, что Вооруженные силы Ирана нанесли превентивный удар по вооруженным людям при участии военнослужащих Корпуса стражей исламской революции и "значительная часть позиций и ресурсов этих наёмников была уничтожена, им был нанесён серьёзный урон".

Ранее западные СМИ написали об ожидаемых атаках курдов с территории Ирака. Но сами курды, а также иранские СМИ эту информацию вчера опровергали.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке мы следим в обновляемом онлайне.

Ранее мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.