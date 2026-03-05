Курды ещё не решили, поддерживать ли нападение Соединенных Штатов на Иран.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что лидер Курдской демократической партии Масуд Барзани на просьбу президента США Дональда Трампа вторгнуться в Иран ответил, что "дело не в том, у кого больше активных вооруженных формирований, а в том, у кого больше поддержки изнутри".

"Американская просьба к иракским курдам состоит в том, чтобы открыть путь и не препятствовать" иранским курдским группам, мобилизующимся в Ираке, "а также предоставить логистическую поддержку", - сказал высокопоставленный чиновник Патриотического союза Курдистана.

По информации издания, Трамп в ходе переговоров с лидерами курдского меньшинства в Иране и соседнем Ираке предложил "широкую воздушную поддержку со стороны США" и другую помощь антирежимным иранским курдам для захвата части западного Ирана.

"Трамп был ясен в своем звонке. Он сказал нам, что курды должны выбрать сторону в этой битве - либо с Америкой и Израилем, либо с Ираном", - сказал источник про звонок лидеру ПСК Бафелю Талабани.

Ранее Иран заявил о попытке наземного вторжения со стороны Ирака.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке мы следим в обновляемом онлайне.

Ранее мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.