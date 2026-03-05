Иран не боится сухопутного вторжения США, а ожидает его. Агрессия станет для катастрофой Соединенных Штатов.

Об этом заявил глава МИД страны Аббас Аракчи в интервью NBC.

По его словам, подобные действия со стороны США обернутся для них "серьезной катастрофой".

"Мы их ждем...Мы были готовы к этой войне даже больше, чем к предыдущей. Так что вы можете видеть, знаете ли, качество наших ракет, насколько они были модернизированы после прошлой войны, потому что мы извлекли много уроков. И мы готовы к любому другому развитию событий, даже, знаете ли, к наземному вторжению. Это стало бы большой катастрофой для США. Наши солдаты готовы к любому сценарию", — заявил Аракчи.

При этом Аракчи не дал прямого ответа на вопрос, помогают ли Россия и Китай в войне с США и Израилем.

"Россия и Китай активно помогают вам в этой войне?" – задал ему вопрос журналист.

"Они всегда нам помогали", – ответил министр.

"Значит, да?" – уточнил журналист.

"Я не собираюсь вдаваться в подробности в разгар войны", – сказал Аракчи.

Другие заявления главы МИД Ирана:

Иран не собирается атаковать американскую территорию;

Иран не просит о прекращении огня, не видит причин вести переговоры с США;

иранская политическая система очень хорошо функционирует, несмотря на гибель верховного лидера;

шанс на заключение сделки по ядерной программе был упущен из-за действий США;

у Ирана нет намерения закрыть Ормузский пролив прямо сейчас, но по мере продолжения войны будут рассматриваться все возможные сценарии.

Напомним, экс-представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог считает, что американцам нужно захватить иранский остров Харк.

Иран же уже заявил, что со стороны западной границы сепаратистами была предпринята попытка наземного вторжения. То есть на его территорию хотели войти со стороны Ирака.

При этом военный министр США Пит Хегсет не подтвердил сообщения СМИ о планах вооружить курдскую оппозицию для участия в наземной военной операции против Ирана.