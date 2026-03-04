Военный министр США Пит Хегсет не подтвердил сообщения СМИ о планах вооружить курдскую оппозицию для участия в наземной военной операции против Ирана.

Во время пресс-брифинга в Пентагоне он отметил лишь, что:

"Наши цели никак не привязаны к поддержке или снабжению каких-либо отдельных группировок. Мы знаем, чем занимаются другие стороны, но наши приоритеты лежат в иной плоскости".

По словам Хегсета, сейчас США добились полного военного превосходства в регионе.

"Мы побеждаем в Иране. Мы наносим непрерывные удары по ракетным системам Ирана днем и ночью. Когда иранцы посмотрят в небо, они увидят только наши военно-воздушные силы и ВВС Израиля. Мы непоколебимо демонстрируем американскую мощь и продолжим поражать намеченные цели", - сказал он.

Ранее ряд СМИ сообщил о возможном участии сил иранской курдской оппозиции в наземной операции на западе Ирана в ближайшие дни и о том, что ЦРУ работает над вооружением курдских сил с целью разжигания народного восстания в Иране.

О том, что президент США Дональд Трамп допустил начало сухопутной операции в Иране и в этом могут участвовать силы курдов мы писали в отдельном материале.