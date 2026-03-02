Корпус стражей исламской революции сообщает, что атаковал офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Заявление КСИР приводят иранские СМИ.

"В ходе десятой волны операции "Правдивое обещание - 4" офис премьер-министра этого преступного режима, а также место расположения командующего Военно-воздушными силами армии этого режима подверглись целенаправленным ударам ракетами "Хейбар", - цитирует заявление корпуса государственная телерадиокомпания IRIB.

В КСИР добавили, что атака была осуществлена сегодня утром, а судьба Нетаньяху пока неизвестна.

Канцелярия израильского премьера официально не комментировала информацию об ударе.

Напомним, в ночь на 1 марта иранская официальная пресса объявила о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.

Спикер парламента Ирана пригрозил "разрушительным ответом" США и Израилю на убийство верховного главнокомандующего страны.

